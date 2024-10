Rafael Marioto (PL) é eleito prefeito de Américo de Campos com 59,48% dos votos

Com 100% das urnas apuradas, Rafael Marioto, do PL, foi eleito prefeito de Américo de Campos neste domingo (06). O candidato obteve 2.444 votos, o que representa 59,48% dos votos válidos, garantindo sua vitória no município.

Em segundo lugar ficou Estevinho, do Republicanos, que recebeu 1.665 votos, correspondendo a 40,52% dos votos.

Rafael Marioto agora assume a responsabilidade de governar Américo de Campos nos próximos quatro anos, com o compromisso de atender às demandas da população e promover o desenvolvimento da cidade.