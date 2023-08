Governo do Estado atende Professor Djalma e anuncia 1ª grande conquista para pessoas com deficiência no município

Um encontro oficial realizado em São Paulo, em maio deste ano, entre o secretário estadual das Pessoas com Deficiência, Marcos da Costa e o vereador Djalma Nogueira teve nessa semana a sua primeira grande conquista anunciada em prol dos votuporanguenses que buscam diariamente superar seus limites e convivem com algum tipo de deficiência. Em parceria com a secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, Votuporanga recebe nesse mês o “Programa de Desenvolvimento Paralímpico”, direcionado a professores de Educação Física da rede pública, privada, entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de Educação Física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

A conquista é fruto de atuação direta do Professor Djalma que esteve no dia 18 de maio em audiência agendada por ele na Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência para buscar programas e investimentos par ao município. Além de Djalma, a audiência contou com as presenças dos colegas parlamentares Nilton Santiago e Jezebel Silva, bem como da secretária-Executiva da pasta Cláudia Carletto

Segundo Djalma, além do o “Programa de Desenvolvimento Paralímpico”, já realidade neste mês de agosto, o secretário Marcos da Costa anunciou que Votuporanga poderá firmar convênio com o Estado e ser sede regional do Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI) é um programa que tem como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Também deve haver a inclusão do município no programa “Todas in-rede”, que busca fortalecer o empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência do Estado de SP, visando favorecer a melhoria da sua qualidade de vida e inclusão social. Também há a possibilidade de Votuporanga receber livros de educação em libras para todos os alunos da rede municipal de educação.

*Desenvolvimento Paralímpico*

Realizado gratuitamente e com direito a certificado, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico tem o objetivo de fomentar o esporte paralímpico de base através de capacitação a profissionais da área da Educação Física. O projeto ocorrerá de 15 a 18 de agosto no Ginásio Mario Covas e as inscrições podem ser feitas através do site https://paralimpico.com.br/ . O foco é direcionado a professores de Educação Física da rede pública, privada, entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de Educação Física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

Durante os quatro dias, os alunos terão a oportunidade de receber a Capacitação Técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico, com foco nas modalidades de Atletismo, Futebol de 5 (cegos), Tênis de Mesa, Natação, Bocha, Ciclismo e Vôlei Sentado. As aulas práticas contarão com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades esportivas individuais e coletivas.

Criado em 2021, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico é a base estrutural para o paradesporto, se estendendo por todo Estado de São Paulo em conjunto com profissionais da área esportiva oportunizando aptidões teóricas e práticas com o intuito de fomentar o esporte Paralímpico.

Até o momento, foram capacitados mais de 5 mil participantes em mais de 55 etapas realizadas no Estado de São Paulo. Já em sua terceira fase, o projeto foi ampliado e passará por 28 cidades.