Governador Rodrigo Garcia confirma fim do desconto de 12% na folha de 115 mil aposentados

Medida anunciada pelo novo governador de SP beneficia aposentados que recebem até R$ 3.473 a partir de 2023

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou o fim do desconto de 12% na folha de pagamento de 115 mil aposentados do Estado que ganham até R$ 3.473 por mês. A isenção a este público, declarada em primeira mão durante a sabatina ao SP1 da Rede Globo nesta terça-feira (13), será inserida no orçamento do Estado para entrar em vigor já a partir de janeiro de 2023.

“Os mais de 100 mil aposentados que recebem R$ 3.473 a partir do ano que vem não terão mais desconto na aposentadoria. Isso está previsto no orçamento de 2023 que será apresentado na Alesp (Assembleia Legislativa) e passa a valer a partir de janeiro do ano que vem, independentemente do resultado da eleição”, disse Rodrigo Garcia.

O novo governador de São Paulo explicou que no começo de julho encomendou estudos à Secretaria da Fazenda para suspender o desconto na folha dos funcionários públicos aposentados. “Começamos pelos funcionários que recebem menos, e para as demais faixas seguimos estudando e em breve devemos anunciar”, reforçou.