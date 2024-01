Thiago Gualberto tem mandato marcado por atuação coerente e boas iniciativas na área da Educação, Saúde e Cultura

Ao ingressar na política e ser eleito vereador pela primeira vez em 2020, quando teve a conquista de 619 votos pelo PSD, o professor de música Thiago Gualberto deixou claro que teria como bandeiras de trabalho o fortalecimento da cultura, da educação, saúde, especialmente a preventiva e a defesa da família, com foco em apoiar e elaborar medidas de proteção das mulheres e crianças vítimas de violência.

Após pouco mais de três, o parlamentar chega ao último ano de seu primeiro mandato com uma lista de notáveis conquistas e posicionamentos que demonstram que ele preservou as suas promessas com muito trabalho.

O vereador é de formação evangélica e traz para a vida os valores que a música cristã proporcionou. Neste início de 2024, Thiago Gualberto diz estar satisfeito com as conquistas e vitórias até aqui no papel de representante do povo votuporanguense na Câmara. “Agradeço primeiro a Deus pelo privilégio de ter contribuído com a Administração da cidade nesses três anos, que foram de muito aprendizado e trabalho.

É incrível como temos muitos documentos para analisar. Os colaboradores (servidores) da Câmara são essenciais nesse trabalho. Como eu não fazia parte do meio político, muita coisa aprendi por esses tempos. Pude contribuir com ideias na área da Educação, Saúde e Cultura. Além de indicações administrativas, indicações de infraestrutura, trânsito, esporte, assistência social, etc. Nessa perspectiva, avalio que, embora singelo o trabalho, para um vereador de primeira viagem foi um ótimo começo”.

No dia a dia do Legislativo, Thiago é atuante e desempenha funções importantes na análise e discussões dos projetos que tramitam na Casa de Leis. Foi 1º secretário da Mesa Diretora primeiros anos de mandato.

Ele integra importantes comissões permanentes, sendo relator da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, e Assistência Social, da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, bem como membro das comissões de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, a de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e também da Comissão de Justiça e Redação, além de ter sido presidente da Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Defesa da Vida Animal até o final do ano passado.

Thiago também é o presidente da Escola do Legislativo, projeto de formação cidadã de iniciativa da Câmara Municipal. Por meio de programas, cursos, palestras e estudos relacionados ao Poder Legislativo, a Escola contribui para a capacitação de agentes políticos, de servidores públicos e da sociedade civil quanto a diversos temas de interesse político, institucional e social.

Líder de Governo

Politicamente, Thiago Gualberto teve protagonismo também como vice-líder e, desde outubro de 2023, é o líder de Governo de Jorge Seba e interlocutor da Prefeitura na Câmara Municipal, função que ocupa com muito diálogo e atenção ao explicar e trazer informações sobre os posicionamentos e projetos do Poder Executivo.

Para 2024, o vereador Thiago Gualberto afirma estar pedindo a Deus direção, sabedoria, e pretende intensificar o apoio à cultura religiosa como forma de expressão da arte. “Dentro dos variados grupos religiosos, temos muita expressão artística que merece ser compartilhada e estimulada. Acredito que é momento de aproximar a força religiosa dos trabalhos da cidade. Vou continuar, dentro daquilo que é ético, justo e equilibrado, a contribuir nesse último ano com o mandato a mim confiado por Deus e pelas pessoas da nossa cidade”, comenta o parlamentar.

Atuação legislativa

Thiago Gualberto é o autor de 502 proposituras protocoladas na Câmara, sendo 11 projetos de lei e um projeto de emenda à Lei Orgânica. Apresentou 138 ofícios, 112 indicações e 25 ofícios com pedidos de informações e reivindicações de várias demandas da população.

Entre as iniciativas Thiago apresentou Anteprojeto com proposta de nova Fundação para fortalecer Astronomia e as Ciências em Votuporanga, visando a instalação de um planetário. Reconheceu a importância do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia, anunciou parceria entre Município e “Estudaon” para cursos profissionalizantes para a população, incentivou e propôs reconhecimento ao Clube da Robótica “Star Bots Votu” pelo protagonismo nacional.

O vereador também propôs que a Prefeitura contratasse vagas temporárias em creches particulares para suprir a demanda na rede pública e teve avanços na inclusão da cultura e da arte religiosa no cronograma de atividades culturais do Município.

Gualberto sugeriu adesão de Votuporanga ao Programa “Qualifica Mulher” do Governo Federal, defendeu a implantação de mais escolinhas de esportes para estudantes nos bairros, pediu melhorias para o embarque e desembarque de passageiros que chegam ao Terminal Rodoviário, propôs a criação de programa “Prefeitura Rápida” para agilizar atendimentos.

Lutou pela capacitação de profissionais de Saúde e de Educação para identificação de crianças e adolescentes vítimas de violência. Também na Saúde, propôs mutirão de exames e apresentou Anteprojeto para criação do programa “Corujão” para zerar fila de exames e cirurgias.

Na Câmara, também sugeriu que Secretaria de Cultura implemente extensão da Escola Municipal de Artes na Zona Norte, propôs a oferta de testes vocacionais para alunos do ensino médio da rede pública e solicitou estudos para a contratação de profissional da Fonoaudiologia para garantir a saúde vocal de professores da rede pública, entre várias outras iniciativas.

No total, sete Leis Ordinárias em vigor no município são de autoria de Gualberto, entre as quais a lei que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Conscientização da Doença de Parkinson, a instituição do Dia Municipal da Campanha “Quebrando o silêncio em prevenção ao abuso e violência doméstica”, além de textos que beneficiaram os servidores públicos municipais, como proposta de reajuste de vales alimentação e salários.