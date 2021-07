Barretos, Bebedouro e Olímpia terão unidades da Casa da Juventude

Espaços foram solicitados pelo deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/SP, junto ao governo do Estado de São Paulo

Quarta-feira, 29 de julho de 2021 – Barretos, Bebedouro e Olímpia terão, em breve, unidades do programa Casa da Juventude, mantido pelo governo do Estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras. A escolha das cidades foi um pedido ao estado do deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/SP. O anúncio autorizando a liberação das unidades foi feito pelo vice-governador, Rodrigo Garcia.

Hoje, em todo o Estado existem pelo menos 10 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos, o que corresponde a 22% da população.

Projetado para ser instalada em municípios de pequeno porte, as Casas da Juventude chegam com o objetivo de oferecer espaços multiuso ao público jovem em início de vida profissional, com ações de qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda, além de área de trabalho colaborativo.

O projeto, que tem gestão da Secretaria de Desenvolvimento Regional, conta ainda com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico; Cultura e Economia Criativa; e Habitação, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e convênios com as administrações municipais para a criação dos espaços.

“Esse programa será responsável por ajudar jovens na busca por oportunidades de emprego e renda, oferecendo ainda espaço para trabalho colaborativo”, explica Geninho.

Em outra frente, as Casas da Juventude servirão também como unidades acadêmicas, com atividades presenciais ofertadas pela pela Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos.