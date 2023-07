Criança de dois anos é internada após picada de escorpião em Votuporanga

Uma criança de 2 anos de idade passou mal ontem (22) após ser picada por um escorpião e precisou ser levada à Santa Casa para atendimento médico emergencial.

Os pais levaram a criança ao Hospital do Pozzobon, porém devido ao risco de agravamento do quadro, a menina foi transferida para a Santa Casa, onde permaneceu em observação, sem risco de morte.

AUMENTO DOS CASOS

No primeiro semestre deste ao foram registrados mais de 120 casos de atendimentos de picada de escorpião na Santa Casa. Os dados apontam um aumento da ordem de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal ‘remédio’ contra os animais peçonhentos é a limpeza dos quintais. A maioria dos incidentes ocorre na residência e quintal das vítimas. O período de calor e clima seco favorece a proliferação do bicho.

Especialistas advertem que o ataque de escorpião pode levar a morte de crianças, idosos ou pessoas debilitadas.

