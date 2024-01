Balanço Legislativo: Serginho da Farmácia conclui 4º mandato na Câmara em 2024

Vereador afirmou que segue preservando a simplicidade no trabalho e a proximidade com as pessoas

Pensou em representatividade política em Votuporanga/SP, especialmente da zona norte, o nome do vereador Serginho da Farmácia (PSDB) com certeza será lembrado. Afinal, em 2024 ele conclui o quarto mandato como representante eleito do povo votuporanguense na Câmara Municipal, o que demonstra a confiança no trabalho realizado.

Ao fazer um balanço de seu trabalho até aqui, o parlamentar destaca que segue com a mesma motivação desde o seu primeiro dia do seu primeiro mandato, sempre preservando a simplicidade como marca do seu trabalho e o contato permanente como o povo e as suas demandas.

“O meu trabalho é diário e direto com a população. Na minha rotina o meu telefone não para de tocar ou de receber notificações de mensagens. Quem me conhece sabe que tudo o que pedem eu procuro resolver, na medida do possível. Sempre dou retorno, não deixo ninguém falando sozinho. Não sou de fazer visita na casa de ninguém, não sou de sair em jornal, não sou de ir muito à tribuna, mas eu sou atuante da minha forma. Eu acho que é assim que dá certo, mostrando resultado e preservando a confiança que a população deposita no meu trabalho”, avalia o vereador.

Sergio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia, iniciou como vereador em 2009 e desde então apresentou cerca de 4 mil proposituras na Casa de Leis. Nas últimas eleições, em 2020, foi reeleito com 1.207 votos, quando já apresentava um currículo consolidado no serviço público por sua atuação como parlamentar, como presidente da Câmara por quatro anos em duas oportunidades (2015-2016 e 2021-2022), e como secretário municipal de Assistência Social.

Neste quarto mandato, Serginho tem focado em lutar por melhorias nas mais variadas áreas: “Sempre estive entre os vereadores mais votados. Vejo isso como um sinal de que temos feito um bom trabalho. No dia a dia, estou sempre próximo das pessoas, sempre ouvindo as necessidades e demandas, principalmente da população da zona norte. Mantenho em 2024 a mesma dedicação do primeiro ano do mandato”, detalha Serginho.

O vereador lembra que em 2021 e 2022 esteve na presidência da Câmara Municipal, no momento em que a pandemia da Covid-19 estava em período crítico: “Foi um mandato com o início muito difícil. Acho que não só eu como a Câmara Municipal, todos os vereadores, tiveram importantes decisões para tomar. A pandemia dificultou muito o crescimento da cidade, já que o foco era total em salvar vidas e entre as ações estabelecer um hospital de campanha. Naquele momento, nós vereadores fomos fundamentais. A Câmara fez a sua parte e foi responsável pela liberação de recursos importantíssimos. Nesse período também me posicionei firme contra a realização de festa particular de carnaval em Votuporanga, tive êxito nisso e tenho como uma grande conquista nesse mandato” destacou o parlamentar.

Outro grande momento celebrado por Serginho da Farmácia (pedido dele desde o seu primeiro mandato), iniciado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) e que a cada dia fica mais próximo de ser uma realidade é a revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, principal via de acesso aos bairros da zona norte: “Embora ainda não esteja finalizada, tenho como uma grande conquista para o pessoal da zona norte. Uma entre várias outras que conquistamos. Por exemplo, as agências bancárias que levamos para lá que contribuem muito economicamente para aquele setor da cidade”, comenta.

Entre as reivindicações e trabalhos, ele destaca várias melhorias intermediadas na área da saúde, limpeza e serviços urbanos. Teve pedidos atendidos para a inclusão de vias importantes no programa de recapeamento asfáltico, entre várias outras melhorias: “Faço questão de deixar bem claro que comigo não tem diferença do primeiro ano para o último ano de mandato. Tem que ser uniforme e sem demagogia. Vamos fazer para o próximo o que a gente quer que seja feita para nós, que é uma cidade bonita, limpa, uma saúde boa, educação de qualidade. Esse é o meu papel e o trabalho que vou continuar a fazer”, concluiu Serginho.

O vereador é o autor de 50 Leis Ordinárias sancionadas que hoje estão em vigor no município e que buscam melhorar a vida dos votuporanguenses. Em destaque, foi o autor em 2021 da lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes em vias públicas. Também é autor da lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional composta por bombeiro civil em estabelecimentos, além da conquista de vários recursos financeiros importantes e repasses de economias da Câmara para bom uso da Prefeitura. Tem em seu nome a apresentação de quase 3,6 mil ofícios, requerimentos e indicações de solicitações de informações e busca por melhorias nos mais distintos bairros de Votuporanga.