Deputado Fausto Pinato recebe título de Cidadão Araçatubense

Em sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira (19), a Câmara de Araçatuba entregou o título de Cidadão Araçatubense ao deputado federal Fausto Pinato (Progressistas). A homenagem foi proposta pelo vereador Antônio Edwaldo Dunga Costa (União Brasil).

A solenidade foi conduzida pela presidente da Câmara, vereadora Cristina Munhoz (União Brasil). Ao lado dela, compuseram a mesa de honra o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges Damasceno (PSDB), a vice-prefeita Edna Flor (Cidadania), o delegado de polícia Marcelo Cury, o representante do CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior), major PM Adriano Jesus de Andrade, e o vereador autor da homenagem.

Estiveram presentes os vereadores Dr. Alceu (PSDB), Arnaldinho (Cidadania), Gilberto Batata Mantovani (PL), Dr. Jaime (PSDB), João Moreira (PP), Luís Boatto (MDB), Maurício Bem Estar (PP), Nelsinho Bombeiro (PV) e Regininha (Avante). Prefeitos da região também compareceram.

Os convidados foram recepcionados pela Banda Municipal Bruno Zago, que se apresentou na praça 9 de Julho. Um vídeo produzido pelo cerimonial e pela TV Câmara resumiu a biografia do homenageado, que está no exercício do terceiro mandato parlamentar consecutivo na Câmara dos Deputados.

Suas qualidades e contribuições para o desenvolvimento de Araçatuba e região foram destacadas em vários momentos durante a sessão.

“A representatividade política do nosso homenageado do dia ganha mais relevância ao se firmar como legítimo correspondente da região noroeste, em especial da região de Araçatuba, no tocante ao recebimento das demandas de setores essenciais, como a saúde, e na posterior destinação de emendas”, discursou a presidente Cristina Munhoz na abertura do evento.

“Eu não sabia o quanto você tinha feito por Araçatuba. Vi a grandeza do seu coração. Você trabalha para o próximo. A gente te vê nas manchetes internacionais, mas não deixamos de te ver aqui também, na região noroeste, nos ajudando, principalmente na área da saúde”, mencionou o autor da homenagem, vereador Dunga, que falou em nome do Poder Legislativo araçatubense.

Em seu pronunciamento, Pinato disse estar honrado com a homenagem recebida em Araçatuba. “Faço política com o coração, com muita garra. Já recebi centenas de títulos de cidadão, mas esse está tendo um sabor especial. É um dos melhores e maiores da minha carreira. Ficará guardado na memória”, declarou.

TRAJETÓRIA

Advogado e deputado federal, Fausto Ruy Pinato nasceu em 1º de junho de 1977, em Fernandópolis. Iniciou na advocacia atuando nas esferas administrativa, criminal e eleitoral.

Já a sua trajetória política começou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também foi assessor especial da Secretaria de Gestão Pública do governo paulista.

Em 2014, foi eleito deputado federal pela primeira vez, com mais de 22 mil votos, obtendo a reeleição em 2018, com mais de 118 mil votos, e em 2022, com 72.169 votos.

Desde o início de sua carreira legislativa, preside a Frente Parlamentar Brasil-China. Também já atuou como presidente da Frente Parlamentar do BRICS (bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Na Câmara dos Deputados, Fausto Pinato participa ainda da Comissão Permanente de Finanças e Tributação e já destinou mais de R$ 7 milhões em emendas parlamentares para a cidade de Araçatuba investir em saúde, infraestrutura e segurança pública.