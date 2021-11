Deputado Federal Geninho recebe Troféu Competência Pública

Reconhecimento é concedido pelo Conexidades a personalidades que têm se destacado no serviço público

Olímpia, 27 de novembro de 2021 – O deputado federal Geninho Zuliani recebeu nesta sexta-feira, dia 26/11, em Olímpia, durante a quarta edição do Conexidades, evento promovido pela União de Vereadores do Estado de São Paulo, a UVESP, o Troféu Competência Pública.

A premiação, concedida pela organização do evento, é uma homenagem criada pela Uvesp e sua diretoria e parlamentos, para destacar todos aqueles que, com suas ações, colaboram com o desenvolvimento sócio econômico dos municípios.

Geninho, que hoje exerce o primeiro mandato como deputado federal pelo estado de São Paulo, também já foi prefeito de Olímpia por dois mandatos e vereador na mesma cidade por duas gestões. O parlamentar também foi coordenador estadual do programa de regularização fundiária Cidade Legal, mantido pelo governo do Estado de São Paulo.

“É uma honra esse reconhecimento. Fico lisonjeado pela homenagem, esse prêmio prova que estou no caminho certo como homem público, sempre focando meu trabalho no municipalismo, lutando pelos direitos dos municípios paulistas, trazendo recursos para entidades, melhorando o atendimento prestado à sociedade de forma geral. Agradeço à UVESP e a todos que nestes anos de vida pública sempre confiaram no meu trabalho, meu muito obrigado”, frisou Geninho, em discurso, na cerimônia de entrega do prêmio.

Conexidades

Fruto de um amplo debate com várias lideranças do movimento municipalista, o CONEXIDADES tem por objetivo discutir temas totalmente relevantes e de interesse dos municípios, com respostas e ações propostas envolvendo a iniciativa privada, entidades, fundações governo e associações representativas.