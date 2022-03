A pedido da bancada do MDB da Câmara Municipal de Votuporanga, o município conquistou novos investimentos para a área da segurança no campo e equipamentos agrícolas do Governo do Estado.



A entrega aconteceu na manhã do último sábado, dia 26, na praça pública de Santa Fé do Sul, quando estiveram presentes o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento – deputado estadual licenciado, Itamar Borges, do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado Carlão Pignatari, de vereadores do MDB de Votuporanga, do vice-prefeito cabo Valter Pereira e do assessor de gabinete do prefeito Jorge Seba, José Antonio Tatai.

Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes os vereadores Nilton Santiago e Valdecir Lio (ambos do MDB), que, juntamente com o vereador do partido, Daniel David-, fizeram a reivindicação para a liberação destes investimentos junto ao secretário da pasta, Itamar Borges.

Em solenidade bastante concorrida em praça pública, Votuporanga recebeu mais uma viatura picape de patrulhamento na área rural do município, através do programa AgroSP + Seguro, totalizando três veículos para o município, além de equipamentos agrícolas para o programa Patrulha Agrícola. O programa de segurança no campo está sendo desenvolvido por policiais militares ambientais através do Programa de Atividade Delegada – implantado pela Prefeitura de Votuporanga em convênio com o Governo do Estado.



Votuporanga conquistou no último sábado, pelo Programa Patrulha Agrícola da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento um Trator, um Distribuidor de Calcário, um Distribuidor de Sementes, um Pulverizador, uma Grade Aradora , um Arador Sunsolador, além de uma viatura picape do Programa AgroSP+Seguro – totalizando agora três veículos para a segurança no campo, e ainda mais 5,33 Km de melhorias em estradas rurais pelo programa Melhor Caminho, somando no total 20,33 Km.

Conforme os vereadores de Votuporanga, todo esse pacote de investimento foi viabilizado pela bancada do MDB junto ao secretário de Agricultura de São Paulo e com o deputado Carlão Pignatari.



Por intermédio do deputado Carlão, Votuporanga ganhou uma Pá-Carregadeira, uma Retroescavadeira e um Caminhão Basculante, através do Programa *Frota Nova. Os equipamentos agrícolas e veículos foram liberados e serão entregues para a frota municipal de Votuporanga.

Para os vereadores, é uma grande conquista para o setor agrícola do município e maior segurança aos moradores da zona rural do município. “São investimentos que trarão grandes benefícios para o nosso município, ao homem do campo e as pessoas que necessitam do apoio do programa Patrulha Agrícola”, destacou o vereador Nilton Santiago.

Por sua vez, o vereador Lio destacou que “apresentamos essas reivindicações ao secretário de Estado Itamar Borges, ao deputado Carlão Pignatari e, com o apoio do prefeito Jorge Seba, conquistamos esses investimentos tão importantes”, disse.



O vereador Daniel David explicou que o apoio dos deputados Itamar e Carlão foi fundamental para Votuporanga reestruturar a frota da Patrulha Agrícola e implantar esse novo programa de segurança no campo de Votuporanga. Daniel destacou também a liberação de recursos para a recuperação de estradas rurais por meio do programa Melhor Caminho. “Totalizamos agora mais de 20 km de recuperação de nossas estradas rurais pelo Melhor Caminho, a vinda de novos equipamentos agrícolas e viaturas para a Polícia Ambiental reforçar o programa de segurança no campo”, disse o vereador.



O prefeito Seba destacou a parceria com a Câmara de Vereadores nessas conquistas e o apoio do secretário da Agricultura de São Paulo e do presidente da Alesp. “São conquistas que reforçam essa importante parceria entre município e Estado, beneficiando toda comunidade votuporanguense”, frisou.