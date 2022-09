Vereador Jura pede que Prefeitura execute melhorias na rua São Paulo, no distrito de Simonsen

O Vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) encaminhou durante a 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira (12/09) a Indicação Nº 461/2022 solicitando que seja oficiado ao prefeito Jorge Seba, para que através da Secretaria Municipal de Obras, promova serviços de melhorias no prolongamento da Rua São Paulo, entre as Ruas Gregório Felício Santiago e Rua Nelson Fiorentino, no Distrito de Simonsen.

Em sua justificativa, Jura destaca que a via não conta com guias, sarjetas, asfaltamento e iluminação pública, “trazendo com isso grandes transtornos aos moradores e usuários, pois a poeira é insuportável, e a escuridão tem trazido medo e insegurança”. Jura reforça o pedido garantindo que assim, a mobilidade urbana das pessoas que trafegam por aquela localidade seja preservada.