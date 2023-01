Tarcísio de Freitas é empossado Governador do Estado de São Paulo

Tarcísio de Freitas foi empossado governador do Estado de São Paulo em cerimônia realizada neste domingo, 1º de janeiro de 2023, pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado). A solenidade, presidida pelo presidente da Casa, deputado estadual Carlão Pignatari, também marcou a posse do vice-governador Felício Ramuth.

Eleito com mais de 13 milhões de votos no segundo turno das eleições em outubro de 2022, Tarcísio se tornou o 64º governador da história do Estado. Aos 47 anos, o engenheiro e militar da reserva foi por pouco mais de três anos ministro da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro, responsável por um amplo programa de obras e privatizações.

Antes ele já tinha ocupado cargos na Controladoria Geral da União, no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), na Câmara dos Deputados e na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável pelo programa de privatizações, concessões e desestatizações.

Tarcísio deixou o cargo de ministro no início do ano para concorrer à sua primeira eleição pelo partido Republicanos. Casado com Cristiane de Freitas e pai de dois filhos, Tarcísio substitui Rodrigo Garcia, governador de abril a dezembro de 2022, e terá a missão de comandar o maior orçamento do Brasil, com R$ 317 bilhões aprovados para 2023. Em seu discurso de posse, Tarcísio reafirmou o seu compromisso de cumprir a Constituição.

“É uma honra muito grande tomar posse na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, essência da representação democrática paulista. Aqui teremos o ambiente de diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil, em termos de políticas sociais, de sustentabilidade, de inclusão, de inovação, de luta pela segurança pública, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico e regional. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva”, disse Tarcísio de Freitas.

Tarcísio é formado pela AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) e é graduado em engenharia – fortificação e construção pelo IME (Instituto Militar de Engenharia). O novo governador do Estado de São Paulo foi engenheiro do Exército Brasileiro e chefe da seção técnica da Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti.

Na cerimônia de posse, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, desejou sucesso ao novo governador. “Hoje é um dia muito importante para São Paulo. Nós, do maior Parlamento da América Latina, temos a honra enorme de dar posse ao senhor e ao nosso vice-governador. Desejar a vocês quatro anos de muito trabalho, muita gestão. Que vocês sejam muito felizes nessa direção que São Paulo está tendo, e não tenho nenhuma dúvida que vai melhorar cada dia mais. Então desejo a você muita sorte e muito sucesso e contem sempre com a Assembleia Legislativa de São Paulo”, disse Carlão Pignatari.

Após a solenidade, foram prestadas honras militares ao novo governador. Tarcísio passou em revista à tropa e acompanhou a saudação à bandeira e o desfile dos cadetes do Barro Branco. Em seguida, Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth seguiram para o Palácio dos Bandeirantes, onde ocorre a transmissão do cargo de governador e vice e a nomeação da nova equipe de secretários para a gestão 2023-2026.