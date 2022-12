Helena é a primeira suplente do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo e havia uma grande pressão para que o governador eleito puxasse um dos deputados estaduais do partido para que ela assumisse uma cadeira na Casa. A indicação da coronel como titular da pasta de Esportes coloca agora como primeiro suplente da legenda, de olho em uma cadeira na Assembleia Legislativa, o agente da Polícia Federal Danilo Campetti.

Apesar das declarações favoráveis de Rodrigo Garcia a Tarcísio de Freitas no segundo turno da corrida e ainda o apoio “incondicional” do tucano ao presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno, o PSDB ficou sem nomes no primeiro escalação assim como o União Brasil, O partido lançou o deputado federal da região Geninho Zuliani como candidato a vice de Rodrigo Garcia.