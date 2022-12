Família procura por idoso desaparecido há 15 dias em Votuporanga

Já são duas semanas que a família de João Aparecido Teixeira convive com a dúvida e o desespero de não o encontrar pela cidade

Desde o dia 9 de dezembro, a família do senhor João Aparecido Teixeira convive apenas com o desespero e também a dúvida de não saber notícias de onde se encontra o idoso, que desapareceu em Votuporanga. Já são 15 dias que seus familiares procuram por ele, que tem um quadro inicial de Alzheimer.

O idoso está sem seus documentos e foi visto pela última vez na zona Norte do município, no bairro Cohab Chris. João estava com um short jeans, uma camiseta branca e também uma bolsa azul. Além disso, a família espera que ele ainda esteja em Votuporanga, porque também estava sem dinheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado.

“Eu como irmã, que sempre fui a que mais estive próxima estou desesperada. A gente espera uma notícia, se está vivo ou morto, para passar essa angústia, porque não é fácil. Hoje (ontem), já está com 14 dias do desaparecimento e ninguém tem notícias”, disse Jozina Teixeira, que é irmã de seu João.

João Aparecido é muito conhecido na zona Norte, principalmente, pelos alunos da escola estadual Juraci Lima Lupo, onde trabalhou por muitos anos como zelador, antes de se aposentar.

Preocupados e angustiados, os seus familiares seguem com a buscas e pedem para que qualquer informação sobre João seja comunicada por meio dos telefones (17) 99633-964, (11) 98937-9980 ou (17) 99727-3104.

