Empresário arremata figurinha do Neymar doada ao HCM por R$8 mil

O gol de voleio do atacante Richarlison contra a Sérvia na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar foi, sem dúvidas, um dos mais bonitos da competição. E quem também marcou um golaço foi o empresário Leopoldo Gallette, parceiro do Bem da Funfarme. O lance não aconteceu nos gramados, mas fora dos estádios. Ele arrematou por R$ 8 mil a figurinha Legend Gold do Neymar, doada pela Vitória Kama Martinez, de 9 anos, ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto/SP no dia 16 de novembro. O valor arrecadado na venda do card será destinado à compra de equipamentos que auxiliarão no tratamento de crianças e adolescentes internados no Setor de Oncologia Pediátrica da instituição.

O Hospital da Criança e Maternidade faz parte da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), segundo maior complexo hospitalar do Estado de São Paulo. O HCM é referência em parto humanizado, gestação de alto risco, oncologia e neurocirurgia pediátrica para mais de dois milhões de habitantes de 104 municípios do Noroeste paulista. A instituição também é reconhecida nacionalmente e referência em transplante de medula óssea e cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica através de seu Centro do Coração da Criança (CardioPedBrasil).

“O futebol é uma paixão do brasileiro, isto é inquestionável. Amamos e vibramos com este esporte. Mas esta ação vai muito além do futebol. Tudo começa pela linda atitude de uma criança de 9 anos que fez a doação da figurinha mais rara e disputada desta Copa. E o pedido dela foi que o valor arrecado na monetização do card fosse revertido para contribuir no tratamento crianças em tratamento de câncer. Quando soube desta iniciativa, me comoveu. Não tinha como ficar indiferente. E sendo bem sincero, comprei o álbum da Copa deste ano, mas arrematei a figurinha não pela raridade, mas sim para contribuir com esta causa nobre de ajudar os pequenos pacientes do Setor de Oncologia Pediátrica do HCM”, afirma o empresário Leopoldo Gallette.

“E também vou guardar a figurinha como talismã da sorte para Copa de 2026, tenho certeza que o Hexa virá”, brinca Gallette.

“Parceiro do Bem” de longa data, o empresário sempre participou de ações para arrecadar fundos a instituição. “Tanto o HB quanto o HCM são instituições muito importantes da nossa região. Sempre que é possível estou envolvido nestas iniciativas para contribuir. Seja um leilão, um evento com empresários ou ações nos rodeios. É um prazer enorme contribuir com estas nobres causas. Vidas são salvas com estes recursos”, diz Gallete.

O diretor administrativo do HCM agradeceu a aquisição do card pelo empresário e enalteceu a ação de Vitória, que doou a figurinha. “São dois atos simbólicos e nobres. Primeiro, a Vitória, sabendo o valor da figurinha, ao invés de guardar o tão valioso card, decidiu doar para a oncologia do HCM em prol das crianças com câncer. Esse ato emocionou a todos nós e a Vitória, uma menina de 9 anos, é exemplo para a sociedade de como podemos participar, ajudando instituições como a nossa. E ao Leopoldo, que soube da ação e, tomado pela emoção, arrematou a figurinha, não pelo valor, mas sim pela causa e destinação. Ambos fizeram golaços em prol das nossas crianças”, destaca.

Para Vitória, esta foi a primeira de muitas outras ações. “Fiquei muito feliz com a repercussão da história e ainda mais pelo fato da figurinha ser comprada. Isto ajudará muitas crianças em tratamento. Meu objetivo agora é participar de outras ações, pretendo sempre me envolver em iniciativas que sejam em prol das crianças. Tentarei ao máximo ajudar de alguma forma”, afirma.

Vanessa Ferreira Kama Martinez, mãe da Vitória, também falou da alegria ao saber que a figurinha foi arrematada. “Recebemos a notícia com uma imensa alegria. Que Deus possa abençoar todos envolvidos na ação, seja na divulgação, na arrecadação ou arremete do card. O valor contribuirá no tratamento de câncer de crianças a adolescentes. E receber a notícia perto do Natal, torna ainda mais especial. Aquece nossos corações”, afirma.

A mãe relembra da emoção ao ver a decisão da filha. “Não tenho palavras, foi uma felicidade indescritível, toca o coração. Lembro o dia que ela tirou a figurinha o quanto a Vitória ficou feliz. E quando meu irmão sugeriu para ela fazer a doação, ela não pensou duas vezes. Foi uma doação de coração. E gratificante ver a forma que ela pensa, a sensibilidade dela. A todo tempo ela dizia: – Mamãe imagina quantas pessoas nós vamos poder ajudar! ”, conta.

Vanessa também explica que a escolha do HCM não foi aleatória. “Nós tivemos um caso na família e a Vitória sabe da batalha que é o tratamento do câncer. E, recentemente uma amiga próxima fez o tratamento ontológico no Hospital de Base (HB). Quando comentamos que iríamos doar o card, essa amiga da família fez a sugestão. Sabemos da importância do Complexo Funfarme para nossa região. Mas optamos pela a unidade pediátrica, pois, nada mais justo uma doação de uma criança para beneficiar outras crianças”, afirma Vanessa.

Oncologia do HCM

A Oncologia Pediátrica do HCM realiza exames, procedimentos e tratamentos de todos os tipos de câncer infantil, sejam eles de caráter hematológico (leucemias) ou de tumores sólidos. A unidade tem à sua disposição uma equipe formada com psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, odontologistas, farmacêuticos clínicos, médicos clínicos e cirurgiões especializados no trato pediátrico do tratamento da leucemia e, ainda, cirurgia para retirada de tumores, dando acompanhamento aos pacientes nas fases pré e pós-cirurgia.

Em 2022, o HCM realizou 1200 atendimentos ontológicos. A Instituição oferece um completo serviço de quimioterapia e a classe hospitalar, existente apenas no HCM e que tem por objetivo continuar a educação da criança durante sua internação a fim de que esta não perca o ano letivo durante o tratamento.