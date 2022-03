Por iniciativa do vereador Daniel David, Câmara aprova Moção de Repúdio sobre veiculação do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão desta segunda-feira (21/3) a Moção Nº 4/2022, de autoria do vereador Daniel David, de repúdio à veiculação nas plataformas de streaming do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”.

A moção também manifesta apoio ao Ministério da Justiça e Segurança sobre pedido de retirada do filme das plataformas do Brasil.

O filme foi adicionado ao catálogo da plataforma de streaming Netflix, com classificação de censura para 14 anos, cujo conteúdo conta com cenas inapropriadas e desconstrutivas aos valores da moral e da família.

No vídeo há em tese um induzimento à prática de atos sexuais entre um adulto e uma criança menor de 14 anos, com uso de coação moral entre ambos e, isso não pode ser considerado como liberdade de expressão, bem como, não pode ser usado para afrontar e banalizar os valores da sociedade, sendo um assunto sensível e preocupante que pode destruir a inocência de nossas crianças. As cenas veiculadas por referido filme, ofendem de toda a sorte os costumes e prática de vida das famílias, visto a luta, para equalizar a família, e manter em integridade os integrantes do referido ente. A luta é maior do que nossas forças, e se faz inegável que muitos, lutam em desfavor”, aponta a moção.