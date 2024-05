Deputado Carlão Pignatari busca apoio nacional para fortalecer Consórcios Públicos em São Paulo

Na busca por fortalecer a eficiência da gestão pública e otimizar recursos em prol dos municípios paulistas, o deputado Carlão Pignatari se reuniu com o presidente-executivo da Rede Nacional de Consórcios Públicos, Victor Borges. O encontro, ocorrido ontem (7), teve como foco o debate sobre estratégias de apoio aos consórcios intermunicipais do Estado de São Paulo.

Como coordenador da Frente Parlamentar de Apoio e Defesa dos Consórcios Públicos na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari enfatizou a importância dessas parcerias para proporcionar serviços ágeis e eficazes à população, ao mesmo tempo em que otimiza recursos que podem ser direcionados para outras áreas essenciais. O deputado ressaltou a diversidade de setores em que os consórcios atuam, desde saúde e assistência social até infraestrutura e turismo.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar liderada por Carlão Pignatari já conta com o apoio de 46 parlamentares de diversos partidos, sinalizando um amplo respaldo político para iniciativas em prol dos consórcios públicos. O lançamento oficial da frente ainda será agendado, abrindo caminho para estudos e ações que visam fortalecer os consórcios existentes e fomentar a criação de novos grupos intermunicipais.

Victor Borges destacou o papel fundamental dos consórcios públicos na gestão municipal, destacando que São Paulo abriga cerca de 50 dessas parcerias. O presidente-executivo ressaltou ainda a disposição em reconstruir laços entre os consórcios e os governos estadual e federal, visando a obtenção de apoio para as iniciativas paulistas.

Além disso, Borges explanou sobre a diversificação das áreas de atuação dos consórcios, como inspeção animal e vegetal, serviços de emergência médica e combate à violência contra a mulher. Essas parcerias têm se mostrado cruciais em diversas frentes, como evidenciado pelo reconhecimento recente do Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande”, que recebeu um prêmio do Sebrae por sua contribuição para o setor turístico.

A reunião contou ainda com a presença do secretário-executivo do Cirsop (Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista), Mateus Godói, e outros representantes, sinalizando um esforço conjunto para fortalecer a rede de consórcios públicos em São Paulo e garantir serviços de qualidade para todos os municípios envolvidos.