Nesta terça-feira (30), o presidente da Alesp visitou seis municípios da região central do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, já apoiou, no atual mandato, a destinação de mais de R$ 230 milhões em investimentos para cidades do interior paulista.

A verba conquistada foi destinada a construções e reformas públicas e melhorias na mobilidade e acessibilidade urbana, como novos pontos de iluminação nas cidades e pavimentação de ruas. Além disso, foram feitas, com ajuda do Carlão, canalizações de córregos e rios e perfurações de poços profundos. Novos prédios públicos também foram incluídos na aplicação do dinheiro, como rodoviárias, ginásios, estádios, cemitérios, barracões e galpões.

Com trabalho junto ao governo paulista, Carlão Pignatari conquistou, por exemplo, a construção de 30 novas unidades de saúde e conseguiu ao menos R$ 53 milhões para investimentos em hospitais de São José do Rio Preto, Mirassol, Catanduva e José Bonifácio.

O apoio do presidente da Assembleia não se limita a aplicação de verba para melhorar a infraestrutura das cidades, mas Carlão Pignatari também realiza visitas às cidades do interior para ouvir a população. Nesta terça-feira (30), o deputado cumpriu agenda no centro do Estado e visitou as cidades de Araraquara, Jaú, Dois Córregos, Bocaina, Boa Esperança do Sul e Trabiju.

Ao longo dos compromissos, ele visitou tanto prédios públicos quanto bairros residenciais e se reuniu com prefeitos, vereadores, empresários e lideranças políticas da região.

Na cidade de Jaú, Carlão conheceu o bairro de Cidade Alta, onde há demanda para construção de uma creche-escola. “Vamos trabalhar para trazer mais esse benefício, que tanto precisa e necessita para um bairro de mais de 6 mil habitações. Nós precisamos dar o suporte escolar para que as pessoas não precisem mais ficar transportando essas crianças. Tenho certeza que isso vai melhorar muito a vida das pessoas que moram aqui”, disse.

Os próximos compromissos do deputado são nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, quando seguirá para as cidades de Tanabi, Mirassolândia, Ipiguá, Onda Verde, Mirassol e Bálsamo, na região noroeste do Estado de São Paulo.