Prefeito João Dado recebe apoio de secretariado e desiste de pedir afastamento

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma nota chegou a ser divulgada expressando o intento do gestor municipal.

Uma nota chegou a ser divulgada nesta terça-feira (18), afirmando que o prefeito de Votuporanga/SP, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, pediria afastamento do cargo; contudo, após ser incentivado pelos secretários municipais, resolveu permanecer na chefia da Prefeitura Municipal, afastando assim a ideia inicial de pedir férias por 15 dias.

Segundo informações, a decisão pelo afastamento do comando do Poder Executivo já havia sido tomada antes mesmo da decisão que arquivou o pedido de cassação de seu mandato, votada na Sessão Ordinária desta segunda-feira (18).

A mudança de planos, teria ocorrido após uma reunião no Paço Municipal, na manhã desta terça-feira, onde estiveram presentes os secretários municipais; outros representantes da sociedade votuporanguense também expressaram apoio a continuidade da gestão.

Nota divulgada inicialmente:

“Em virtude do resultado da votação na última sessão da Câmara Municipal, onde os vereadores decidiram pelo arquivamento do pedido de cassação, o Prefeito João Dado recebeu diversas manifestações de apoio durante a manhã desta terça-feira (18/2). Entre as pessoas que passaram pelo Gabinete estiveram empresários, servidores, líderes religiosos, além de sua equipe de Governo.

O Prefeito segue seu trabalho e entendeu que a Câmara agiu de acordo com a Lei, assim como ele tem exercido todos os seus atos desde o início de sua vida pública, há mais de 30 anos. Após o carnaval, o Prefeito sairá de férias por 15 dias e, depois, retornará às suas funções frente ao Poder Executivo.”