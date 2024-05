POLICIAIS MILITARES RESGATAM IDOSO QUE CAIU COM VEÍCULO EM RIBANCEIRA

Policiais militares de Ilha Solteira realizavam a Operação COSUD, na divisa do Estado do Mato Grosso do Sul, próximo à Usina Hidrelétrica, quando foram acionados por uma mulher, que relatou que seu pai, de 80 anos, que estava conduzindo um veículo em uma estrada rural, pelo bairro Cinturão Verde, havia caído em uma ribanceira, quando entrou em contato com a filha relatando o fato e em seguida ficou incomunicável, com o descarregamento de seu aparelho celular.

A família tentou localizá-lo, sem sucesso, por quatro horas, quando acionaram a Polícia Militar.

Os policiais então realizaram diligências pelas estradas rurais daquele bairro e, algum tempo depois, conseguiram localizar o condutor, ainda dentro do veículo GM/Celta, caído em uma ribanceira, que foi resgatado sem ferimentos, apenas desorientado e desidratado, sendo entregue aos cuidados de seus familiares.

