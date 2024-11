Prefeitura de Jales abre Concurso Público e Processo Seletivo para provimentos de cargos na área da educação

A Prefeitura de Jales irá realizar mais um Concurso Público e um Processo Seletivo, desta vez, voltados para o provimento de cargos na área da educação. As oportunidades disponíveis do Concurso Público incluem os seguintes cargos: Agente de Educação Infantil; Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica I – Arte e Professor de Educação Física Básica I.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no conselho de classe correspondente e idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos.

As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico https://indepac.selecao.net.br/, entre os dias 30 de outubro de 2024 e 22 de novembro de 2024, com uma taxa de inscrição que varia entre R$ 57 e R$ 67.

O processo de seleção incluirá provas objetiva e dissertativa, agendadas para 08 de dezembro de 2024, além da análise de títulos. A validade do concurso será de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por mais dois anos.

Processo Seletivo

O Processo Seletivo – Edital n. 02/2024 destina-se ao provimento de vagas, pelo Regime Celetista e pela Lei Complementar nº223/2011, nas funções indicadas no presente edital e dos que vagarem, dentro do prazo de validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação do certame, a critério do município.

As oportunidades disponíveis incluem os seguintes cargos: Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE; Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica I – Arte e Professor de Educação Física Básica I.

As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico https://indepac.selecao.net.br/, de 30 de outubro de 2024 a 18 de novembro de 2024.

As provas objetivas serão realizadas na data prevista de 1 de dezembro de 2024 em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Diário Oficial do Município de Jales e divulgado através da Internet nos endereços eletrônicos https://indepac.selecao.net.br/ e www.jales.sp.gov.br.

Mais informações estão disponíveis no edital, publicado nesta quinta-feira, dia 31, no Diário Oficial do Município no site da Prefeitura www.jales.sp.gov.br e no site da banca organizadora do concurso https://institutoindepac.org.br.