Acidente em Votuporanga: jovem em moto é atropelado por caminhão e escapa com ferimentos leves

Na tarde de ontem, dia 30, um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na Avenida Francisco Vilar Horta, no cruzamento com a Rua do Café, em Votuporanga. Segundo testemunhas, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o caminhão sinalizou para virar à direita. No entanto, o motociclista tentou ultrapassar pela mesma direção e acabou colidindo com o caminhão, resultando na queda da moto embaixo do veículo de carga.

O jovem, de aproximadamente 23 anos, sofreu apenas uma leve escoriação no braço e passa bem, apesar do susto.

Votunews