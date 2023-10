APÓS BRIGA, POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Na tarde desta segunda-feira, dia 30, policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de ocorrência de lesão corporal na zona rural do município.

No local, tiveram conhecimento de que dois indivíduos, após discussão, entraram em vias de fato, cada um deles portando uma enxada, restando ferimentos em um deles, que foi socorrido ao hospital local.

Após colherem informações sobre o autor das agressões, indivíduo já conhecido nos meios, com denúncias sobre seu envolvimento com tráfico e posse de armas, realizaram diligências no bairro Nova Iorque, onde o encontraram.

Durante buscas em sua residência, localizaram uma arma de fogo artesanal, com efetiva capacidade de realizar disparos, 02 cartuchos calibre .38, uma balança de precisão, R$391,00 e papeis contendo contabilidade sobre o tráfico de drogas.

O indivíduo, auxiliar de serviços gerais, de 19 anos, foi preso e conduzido ao plantão permanente de Andradina, onde foi autuado em flagrante por Posse Ilegal de Arma de Fogo e Lesão Corporal, e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

