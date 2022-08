Jovem de 29 anos é morto com pelo menos nove tiros

Um jovem de 29 anos foi morto a tiros no fim da tarde desta última sexta-feira (12/08/2022), no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto (SP). A vítima saia de um depósito de gás quando foi alvejada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o criminoso, vestindo roupa preta, se aproximou do local a pé e efetuou vários disparos contra Jeferson Antonio de Souza. Em seguida ele desceu a avenida sentido bairro, entrou em um Gol e fugiu.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima morreu no local. De acordo com testemunhas, Jeferson foi morto com pelo menos nove tiros, sendo atingido na cabeça, abdômen e braço esquerdo.

No local a perícia recolheu diversas cápsulas deflagradas, aparentemente, de calibre 380. O caso já começou a ser investigado.