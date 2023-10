José Gonçalvez, que dirigia um veículo Corsa no sentido Tanabi para o Distrito de Ecatu, perdeu o controle do automóvel, culminando em uma colisão contra um barranco próximo à referida alça de acesso.

O impacto foi tão grave que a vítima sofreu uma fratura no pescoço e faleceu no local do acidente. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sob investigação.