Polícia Ambiental pega caçadores de jacaré e capivara

Flagrante foi em área perto do Rio Turvo, em Riolândia.Multa de R$6,5mil

Durante Policiamento Rural pelas imediações do Rio Turvo, no município de Riolândia, policiais militares ambientais flagraram hoje (29) dois indivíduos praticando ato de caça com a utilização de arma de fogo. No momento da abordagem um dos indivíduos tentou se evadir, porém de imediato foi contido.

Em busca pessoal foi encontrado com um dos abordados 03 (três) cartuchos de munição calibre .12, estando uma já deflagrada.

Em continuidade na diligência, foi localizada uma espingarda calibre .12, bem como 08 (oito) quartos de animal da fauna silvestre da espécie Capivara e 01 (um) Jacaré-de-papo-amarelo abatido. Também foram apreendidos na posse dos indivíduos diversos materiais como facas, machadinha artesanal e cordas.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos indivíduos e conduzidos ao Plantão Policial para as providências de Polícia Judiciária, sendo ainda elaborado 03 (três) Autos de Infração Ambiental diante das infrações ambientais constatadas, somando o valor total de R$ 6.500,00.