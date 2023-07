Motorista perde o controle e capota caminhonete em rodovia

Um motorista capotou uma caminhonete na tarde desta última sexta-feira, (28/07/2023), não trecho urbano da rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ainda por motivos a serem apurados, o condutor teria perdido o controle da direção e capotado no canteiro central da rodovia. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

O veículo ficou completamente destruído. A perícia esteve no local e as causas o acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior