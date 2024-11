CIEE e Google fecham parceria e oferecem 70 mil bolsas de estudos na área de tecnologia no interior de SP

Bolsas de estudos serão oferecidas para pessoas a partir dos 16 anos. Inscrição é gratuita e on-line.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) fechou uma parceria com o Google e passou a oferecer 70 mil bolsas de estudo para qualificação de jovens para as áreas de tecnologia no interior de SP. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pela internet.

As bolsas de estudos são destinadas para pessoas a partir dos 16 anos. Não é necessário conhecimento prévio nas áreas de interesse dos candidatos. A expectativa é que os aprovados já recebam o acesso à plataforma sete dias após a realização da inscrição.

Os cursos oferecidos são realizados online e, após a conclusão, o aluno receberá um certificado. O candidato também contará com o suporte da equipe de mentoria do Ciee durante todo o processo de qualificação.

Mais informações podem ser consultadas no regulamento, por meio deste link.

Cursos oferecidos