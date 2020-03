Especialistas do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, também desenvolveram um site para acompanhar a progressão global da COVID-19. Os dados no mapa são abastecidos em tempo real com informações da Organização Mundial de Saúde e de centros de controle da doença em diferentes países, o que torna o layout e funcionamento da plataforma bem parecidos com o da ferramenta da OMS.

O sistema usa pontos vermelhos para indicar os locais onde há casos de coronavírus. À esquerda do mapa, é possível ver o total de pessoas infectadas e a quantidade de casos confirmados por região. No canto superior direito, quadros informam o número de vítimas fatais e de pacientes recuperados por país. Há ainda um gráfico que indica o crescimento da Covid-19 no globo.

The Base Lab é mais um site que fornece o mapa do coronavírus no mundo. As regiões em vermelho escuro têm maior número de casos, enquanto os países coloridos em tons mais claros são os menos afetados pela COVID-19. Acima do mapa é possível conferir o total de casos, mortes, países afetados e pessoas recuperadas da doença ao redor do mundo. No canto inferior direito, a ferramenta permite restringir o mapa ao continente europeu e à China, recurso que possibilita um acompanhamento mais preciso.

O painel do The Base Lab é repleto de informações. Usuários podem, ainda, conferir gráficos com a curva de crescimento do coronavírus por região e verificar os países com maior aumento percentual no número de casos.

FONTE: Informações | techtudo.com.br