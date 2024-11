Unifev oferecerá curso sobre técnicas de coleta de sangue

Curso de capacitação, uma iniciativa das graduações em Biomedicina e Farmácia, será realizado no dia 30 de novembro e está aberto à comunidade; inscrições disponíveis no site da Instituição.

A Unifev, por meio das graduações em Biomedicina e Farmácia, promoverá um treinamento intensivo em coleta de sangue venoso. Com duração de oito horas, o curso será ministrado no Laboratório de Análises Clínicas, situado no Câmpus Centro.

A capacitação será aplicada pela Profa. Ma. Maria Laís Devólio de Almeida no dia 30 de novembro. A atividade proporcionará aos participantes um aprimoramento técnico na coleta de sangue venosa, com abordagem teórica e prática. Os temas incluem coleta de sangue venoso, ordem correta dos tubos a vácuo, principais veias para punção, homogeneização das amostras entre outros.

Conforme o coordenador dos cursos de Biologia e Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, os conteúdos seguem rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. “Nosso objetivo é qualificar os alunos com as melhores técnicas de coleta de sangue, atendendo à crescente demanda do mercado de análises clínicas, que necessita de profissionais especializados”, destacou.

As inscrições estão abertas até 15 de novembro pelo link: unifev.edu.br/coletadesangue. O valor do investimento é de R$ 80,00, que pode ser parcelado em até quatro vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.