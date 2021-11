Recém inaugurado, o Centro Especializado de Terapias inicia os atendimentos multiprofissionais nesta segunda-feira. Localizado na Avenida Cavalin, próximo ao Pronto Atendimento, o local oferece serviços com psicólogos, fonoaudióloga, nutrição e agora com psiquiatra.

Os atendimentos com psicólogos, fonoaudióloga e nutrição atenderão de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O psiquiatra atenderá de segunda e quarta das 18h às 21h30, e as sextas-feiras das 18h às 21h. Com o novo profissional, os atendimentos de saúde mental nas Unidades de Saúde devem ser fortalecidos por meio de matriciamento do psiquiatra com os médicos das Estratégias Saúde da Família.