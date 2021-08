Carreta do Hospital de Amor terá dia reservado para comerciantes de Votuporanga

Agendamento pode ser feito com a ACV para exames no dia 17 de setembro, exclusivamente, para empresárias e funcionárias do comércio

As comerciantes e comerciárias de Votuporanga terão um dia exclusivo para atendimento na carreta do Hospital de Amor que está estacionada na cidade. A pedido da Associação Comercial de Votuporanga-ACV, associadas e colaboradoras deste segmento poderão realizar exames de mama e papanicolau na data reservada de 17 de setembro na Praça São Bento. Os procedimentos são, totalmente, gratuitos e têm o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

O exame preventivo ajuda a diagnosticar o câncer de mama, que atualmente está entre os que mais matam as mulheres no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, se descoberto precocemente, as chances de cura ficam em torno de 90%. O exame de mama é recomendado para mulheres de 40 a 69 anos e o de papanicolau de 25 a 64 anos.

“Convidamos a todas as mulheres para que aproveitem esta oportunidade. A carreta está seguindo todas as regras de segurança contra a Covid-19. Esse cuidado constante com exames preventivos pode salvar muitas vidas”, observa o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Para agendar o horário, as interessadas devem entrar em contato com a Associação Comercial pelo telefone (17) 3426-4044.