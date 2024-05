Saúde Bucal: Odontomóvel realiza mais de 20 mil procedimentos nos últimos três anos

Além das escolas, a unidade móvel realiza procedimentos odontológicos também em instituições sociais e locais que necessitam do atendimento

Sabemos que uma boa higiene bucal vai muito além de apenas dentes brancos e cuidados estéticos, a boca desempenha um papel importantíssimo na saúde de todos e estes cuidados devem ser iniciados na infância. Levando em conta essa importância, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga conta com o Odontomóvel, um serviço que integra o cronograma das atividades de promoção e prevenção da saúde bucal no ambiente escolar. Além das escolas, a unidade móvel realiza procedimentos odontológicos também em instituições sociais e locais que necessitam do atendimento.

Atualmente, o serviço móvel está realizando atendimentos no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, no bairro Patrimônio Velho. Neste ano, até o momento, 137 alunos receberam atendimento na escola, totalizando 1.770 procedimentos. De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, Thaísa Fernandes de Oliveira, a equipe de dentistas que atua na prevenção durante todo o ano sinaliza as escolas que receberão o serviço, considerando os alunos que mais necessitam de procedimentos odontológicos.

No início de cada semestre, a equipe, que é composta por quatro dentistas e uma auxiliar de saúde bucal, distribui os termos de autorização de tratamento aos alunos para serem preenchidos pelos pais. Assim que retornam com o consentimento, os tratamentos são iniciados na unidade móvel que fica no interior da escola.

“No ambiente escolar conseguimos atender um grande número de crianças. Elas são mais colaborativas nas escolas do que quando vão para a unidade de saúde. Também temos quase 100% de conclusão dos tratamentos, diferente do que ocorre nas unidades de saúde, em que cabe aos pais levarem as crianças e, por questões de trabalho, entre outras, acabam não dando sequência ao tratamento”, finaliza Thaísa.

Números de atendimento

Desde 2021, com o retorno das aulas presenciais pós-pandemia, o Odontomóvel já atendeu 1.700 pessoas, que resultaram em mais de 20 mil procedimentos como restaurações, extração de dentes de leite, limpeza e raspagem de tártaro.

Neste período, a unidade móvel percorreu o CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, no bairro Jardim das Palmeiras I; CEM “Prof Faustino Pedroso”, no bairro San Remo; CEM “Prof Benedito Israel Duarte”, no bairro Residencial Vereador José Nunes Pereira; CEM “Prof ª Anita Liévana de Camargo”, no bairro Jardim Bom Clima; além de ter realizado atendimentos também na Vila Carvalho e no Centro Social.

Interessados em atendimentos odontológicos podem procurar pela unidade de saúde mais próxima de sua casa. Para mais informações o telefone da Secretaria da Saúde é o (17) 3405-9787.