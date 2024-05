Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Santa Fé do Sul

A Polícia Federal de Jales/SP cumpriu três mandados de busca e apreensão em Santa Fé do Sul/SP em duas residências e na sede de uma empresa de comércio de veículos na manhã desta quarta feira (15) no contexto da Operação Prime da PF de Mato Grosso do Sul.

Um empresário de Santa Fé do Sul/SP foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, mas não estava em sua residência e foi preso pela PF no Estado de Mato Grosso.

As investigações estão centralizadas na PF em Campo Grande no Mato Grosso do Sul/MS e apuram diversos crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas e a lavagem e ocultação de bens relacionados a estes crimes, tais como a criação de empresas de fachada e utilização de “laranjas” para ocultar a origem criminosa de bens móveis e imóveis. Outros mandados também foram cumpridos pela PF em diversas localidades do país. Um irmão do empresário de Santa Fé do Sul/SP também foi preso em Dourados/MS juntamente com outros investigados em diversas localidades no contexto da Operação Prime de Mato Grosso do Sul.

Em Santa Fé do Sul, a PF apreendeu diversos veículos, joias, armas e munições, além de farta documentação e equipamentos eletrônicos que passarão por perícia e serão analisados no contexto das investigações. RN