Polícia Militar realiza operação saturação e treinamento tático em Votuporanga

Na data de hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 16° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), promoveu uma importante ação voltada ao aprimoramento tático do efetivo de Força Tática e seus apoios. A operação foi conduzida pelos 1° Tenentes PM Lesandro e PM Biliato, com o objetivo de reforçar as habilidades técnicas dos policiais no cumprimento de procedimentos de segurança e combate ao crime.

O treinamento teve início com uma preleção teórica em sala de aula, abordando a entrada tática em locais confinados, edifícios e cômodos, com foco em ocorrências de roubo e abordagem a indivíduos omiziados. Após a parte teórica, foi realizada a instrução prática, com os policiais sendo colocados em simulações reais de enfrentamento, visando a melhoria da resposta em situações críticas.

Após o término da instrução, foi deflagrada a Operação Saturação, com patrulhamento intensivo na zona Sul de Votuporanga. A operação contou com o apoio aéreo do helicóptero Águia, da base aérea de São José do Rio Preto, proporcionando uma cobertura mais ampla da região.

Durante a ação, diversas abordagens foram realizadas, aumentando a sensação de segurança da população local. Entre os resultados da operação, destaca-se a prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas, com a apreensão de 1 kg de pasta base de cocaína e 0,5 kg de maconha. Além disso, houve a prisão de um criminoso em flagrante por roubo de celular, após este ter agredido a vítima com um soco no rosto, causando escoriações.

A operação demonstrou a eficácia das ações conjuntas e do treinamento contínuo, resultando em um aumento significativo na segurança de Votuporanga. A Polícia Militar reforça seu compromisso com a comunidade, atuando de forma incisiva no combate ao crime e na preservação da ordem pública.