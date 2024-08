NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: homem tem 80% do corpo queimado em incêndio em residência em Votuporanga

Uma notícia triste marca o domingo em Votuporanga. Um incêndio em uma residência localizada na rua Amazonas – área central da cidade, provocou graves ferimentos no morador de aproximadamente 60 anos de idade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o incêndio atingiu principalmente o quarto do morador e se alastrou por outros cômodos, como cozinha. Imediatamente, os Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente no imóvel que fica aos fundos de uma academia na rua Amazonas, em Votuporanga.

Contudo, o fogo atingiu grande parte do corpo do morador – que teve queimaduras de 1º e 2º graus em 80% do corpo. Ele foi retirado da casa e socorrido em estado gravíssimo pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. O incêndio foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

As causas do incêndio serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

O votunews trará mais informações em breve!