Policiais da Força Tática prendem ladrão de moto em Votuproanga

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam na noite deste sábado, 13, um indivíduo por furto de motocicleta na cidade.

Conforme o registro policial enviado ao votunews.com.br na noite de ontem policiais militares da Força Tática da 3ª Cia do de Votuporanga prenderam em flagrante indivíduo por furto à motocicleta.

Durante patrulhamento da equipe de Força Tática pela cidade no combate a furtos, roubos e outros ilícitos, quando o COPOM irradiou um alerta de atitude suspeita, onde um indivíduo estaria empurrando uma motocicleta de cor vermelha e teria adentrado em uma residência atrás do clube Assary.

De imediato a equipe se deslocou até a residência de um suspeito conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e roubos, sendo feito contato com sua genitora que franqueou a entrada da equipe.

Após vistoria no local foi localizada a motocicleta produto de furto minutos antes e o autor do furto foi abordado dentro de um quarto, o qual assumiu a autoria do crime.

Durante as buscas, também foi localizado semi-jóias que teriam sido retiradas do baú da motocicleta.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o autor permaneceu preso e os bens recuperados entregues ao seu legítimo proprietário.