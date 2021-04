Homem invade casa da ex-namorada e faz família refém em Icém

Um homem invadiu a casa da ex-namorada e fez a família dela refém na tarde desta quinta-feira, 22, em Icém. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada, por volta das 14h10, sobre um sequestro em andamento na cidade, que fica a 60 km de Rio Preto e possui pouco mais de 8 mil habitantes.

De acordo com as informações da PM, ao entrar no local, o homem fez refém a ex, a mãe dela e a filha da mulher, uma criança de sete anos. Ainda segundo a polícia, até o momento as equipes conseguiram retirar da casa a criança e a avó. Os policiais seguem em negociação para liberar a mulher do local, que está isolado.

A reportagem apurou que o homem estaria armado com uma faca e que a polícia aguarda também a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para ajudar no caso.

Mais informações em breve