Incêndio destrói residência em Fernandópolis

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma residência localizada no bairro Terra Nostra em Fernandópolis. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 5.

De acordo com informações colhidas no local, o fogo consumiu o quarto e um banheiro da casa de três cômodos. Objetos pessoais do casal e de um bebê foram totalmente consumidos pelo fogo.

O homem estava no trabalho e a mulher e o bebê no Posto de Saúde quando o incêndio aconteceu. Unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar as chamas.

A Defesa Civil e a secretária de Assistência Social Janaína Alves também compareceram ao local.