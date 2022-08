Acidente na alça de acesso a rodovia Euclides da Cunha fere duas pessoas em Votuporanga

Um acidente registrado por volta das 19 horas, desta sexta-feira, dia 5, deixou duas pessoas feridas em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o motorista de um veículo Fiat Uno transitava pela rodovia Péricles Bellini, e ao adentrar a alça de acesso a rodovia Eulcides da Cunha (defronte a Indústria Facchini) o motor do carro deu pane, parando no meio da pista. O motorista saiu do veículo e tentou empurrar o carro para o acostamento, mas logo atrás, o condutor de uma Van desviou. Contudo, atrás da Van vinha um motociclista que atropelou o motorista do Fia Uno. Na queda ao solo, o motociclista sofreu fratura no punho esquerdo e o motorista do carro teve escoriações leves.

As duas vítimas foram socorridas pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e levadas ao pronto socorro do Mini-Hospital do bairro Pozzobon com ferimentos pelo corpo. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência de acidente de trânsito, com o apoio da UBA (Unidade Básica de Atendimento) do DER de Votuporanga.

REPORTAGEM: VOTUNEWS: