Acidente entre carro e ônibus em vicinal mata 4 pessoas

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus matou quatro pessoas na manhã deste sábado, 26, na vicinal entre Ariranha (SP) e Vista Alegre do Alto (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas fatais estavam no carro que bateu de frente com o ônibus. Os ocupantes do veículo ficaram presos nas ferragens e não resistiram aos ferimentos.

O motorista do ônibus teve ferimentos leves e foi socorrido pelas equipes de resgate. Não há informações se tinham passageiros no ônibus.

A Polícia Militar e a perícia também compareceram no local. As causas do acidente vão ser investigadas.

Gazeta de Rio Preto