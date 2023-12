Mulheres são presas por furto e corrupção de menor em Meridiano

Policiais da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante duas pessoas pelo crime de corrupção de menor e furto qualificado mediante arrombamento em Meridiano/SP.

A equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de furto a residência. No local, a vítima informou que sua residência foi furtada após se ausentar no fim de semana. Diversos objetos foram subtraídos após arrombamento da porta. Uma investigação levou os policiais até uma das autoras do crime, onde objetos furtados foram encontrados e confessados.

As duas adultas envolvidas foram presas e conduzidas ao plantão policial, ficando à disposição da justiça. Uma menor também foi apreendida e encaminhada à COFASP. Os objetos foram restituídos à vítima.