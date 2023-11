Acidente envolvendo micro-ônibus com pacientes deixa 10 feridos

Um acidente envolvendo um micro-ônibus que transportava pacientes deixou pelo menos 10 pessoas feridas nesta terça-feira (21), em Mirante do Paranapanema, na região de Presidente Prudente (SP). O acidente aconteceu na rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272).

De acordo com as primeiras informações, o veículo pertence à Secretaria de Saúde do Estado de SP.

O motorista teria perdido o controle da direção em cima de uma ponte e atingido uma mureta de concreto. Um dos ocupantes teria sido jogado para fora do veículo. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente (SP).

A faixa no sentido Pirapozinho (SP) a Mirante do Paranapanema está interditada. O trânsito segue no sistema Pare e Siga e flui normalmente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Policia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Policiamento Territorial realizam o atendimento no local. SBT Interior