Rota apresenta novo armamento em comemoração aos seus 53 anos

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) apresentaram ao público, na segunda-feira (16), o novo armamento que está sendo utilizado pelos pelotões do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPCHq). A demonstração ocorreu durante as comemorações do 53º aniversário da ROTA.

Os armamentos foram adquiridos este ano e já estão em uso pelos policiais militares do batalhão. A metralhadora leve Negev 762 está equipando todos os pelotões durante o patrulhamento tático diário. Além disso, foram adquiridos fuzis FN SCAR 762 que possuem mira optrônica e abafador de som.

No entanto, esse armamento é utilizado apenas pelo atirador designado, um policial responsável por observar e garantir a segurança durante a operação do pelotão da ROTA. Com o auxílio da comunicação via rádio, esse policial monitora toda a movimentação da operação no terreno.

Caso haja algum perigo, ele pode efetuar um disparo de segurança para evitar colocar o pelotão em risco durante as ações. O Tenente-Coronel Leonardo Takahashi, comandante da ROTA, afirmou que esses são armamentos específicos para a atividade e o combate ao crime ultraviolento.

Ele ressaltou a importância do patrulhamento tático e da presença do atirador designado e do operador de metralhadora leve para apoiar a Polícia Militar na segurança pública. Durante o evento, também foi notável a presença do público. O 1º Batalhão de Policiamento de Choque recebeu um grande número de pessoas para celebrar os 53 anos da ROTA.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram presentes. Derrite destacou as ações efetivas de combate ao crime organizado que foram realizadas desde o início de sua gestão, especialmente pela tropa que é especialista em patrulhamento tático urbano, a ROTA. Durante o evento, foram prestadas homenagens a personalidades civis e autoridades por meio da entrega de 56 medalhas das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar.

Entre os homenageados estavam o governador Tarcísio de Freitas, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Ricardo Anafe, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Deputado André do Prado.

O governador Tarcísio de Freitas elogiou a ROTA, afirmando que é uma unidade que se destaca pela excelência e que a sociedade de São Paulo confia muito nos profissionais que ali estão. Durante o evento, também foram inaugurados os retratos do coronel Fábio Sérgio do Amaral e do tenente-coronel Rogério Nery Machado, ex-comandantes da ROTA, na Galeria dos Eternos Comandantes.

O soldado Patrick Bastos Reis, da ROTA, que foi morto por criminosos durante um patrulhamento no Guarujá em julho, também foi lembrado e homenageado durante as comemorações do aniversário da corporação. O secretário Guilherme Derrite destacou o trabalho de toda a Polícia Militar e Civil, especialmente da tropa da ROTA, que combateu o crime organizado na Baixada Santista por 40 dias como resposta ao ataque sofrido pelos policiais, por meio da Operação Escudo.

O governador Tarcísio de Freitas relembrou a importância de celebrar o aniversário da ROTA para honrar os heróis do passado e reverenciar a memória do soldado Patrick Reis. A soldado Vitória Reis, esposa do soldado Patrick, também participou da cerimônia e se emocionou ao voltar ao batalhão, destacando a grandeza do seu marido.

