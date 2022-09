Zagueiro Willyan, ex-Votuporanguense é contratado como novo reforço do CSKA da Rússia

Atleta com passagem pela Votuporanguense, o zagueiro Willyan Rocha foi anunciado nesta quinta-feira (01) como novo reforço do CSKA, tradicional clube da Rússia.

Após defender as cores da Votuporanguense por um curto período, o jogador embarcou para o Velho Continente onde deu início à sua carreira em Portugal, disputando a Segunda Liga pelo Cova de Piedade.

Destaque da equipe, foi contratado pelo Portimonense, clube por onde passou as últimas quatro temporadas com muito destaque individual, sendo pretendido por importantes clubes brasileiros e internacionais antes do acerto com os russos.

Quem intermediou sua difícil negociação com os portugueses foi seu agente e também votuporanguense, o empresário de futebol Marcos Tito.

Natural de Votuporanga, Tito trabalha com Willyan desde o princípio de sua carreira e foi peça-chave para a conclusão das negociações.