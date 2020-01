Copa Nacional de Futebol de Base: Afuca vence o Atlético Goianiense e está na semifinal

Afuca volta a campo neste sábado (25), às 14h30, diante do Operário, de Araçatuba/SP, no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul/SP.

Na tarde desta sexta-feira (24), o esquadrão da Escolinha Afuca venceu o Atlético Goianiense, por 2 a 1, em mais um degrau da Copa Nacional de Futebol de Base – disputada em Sebastianópolis do Sul/SP.

O elenco do treinador Luiz (Vaca) marcou com Ryan e Rafael Messi; já o Atlético Goianiense descontou após gol contra do zagueiro Pedro Alexandre.

