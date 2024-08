Preparador de goleiros do Novorizontino há mais de 10 anos, votuporanguense Kadu Moreira valoriza temporada de Jordi: “Ajudado muito”

Após chegar nas semifinais do Campeonato Paulista, o Novorizontino terminou o primeiro turno da Série B na vice-liderança. Em ambas as campanhas, um destaque: o goleiro Jordi. Ex-Vasco, CSA e com passagem pelo futebol português, ele foi titular em 32 dos 33 jogos do Tigre na temporada.

De acordo com a plataforma Sofascore, Jordi teve a menor média de gols sofridos (0,7) de todo o Paulistão. Além disso, figurou na terceira posição do ranking de goleiros com mais jogos sem sofrer gol, após não ser vazado em cinco partidas do estadual. Já na Série B, disputou todas as 19 rodadas do turno, e ajuda o Aurinegro a ter uma das melhores defesas da competição, com 17 gols sofridos até aqui.

O desempenho de Jordi é valorizado por Carlos Eduardo Moreira, o Kadu, preparador de goleiros do Novorizontino. “Pessoalmente, é gratificante ver o trabalho do dia a dia dando resultado. Um trabalho de bastidores, que não costuma ser visto de fora, mas que assim como o dos meus companheiros de comissão técnica, é fundamental. Temos goleiros dedicados aqui no Novorizontino. Hoje, o Jordi vive bom momento e tem nos ajudado muito”, destacou o profissional, de 41 anos, natural de Votuporanga (SP).

As trajetórias de Kadu Moreira e Novorizontino andam lado a lado. Dos 14 anos de história do clube, ele esteve em 11. Com quase 400 jogos na função, o preparador de goleiros participou dos acessos da Série A3 até a elite do Paulistão, assim como da ascensão da Série D à segunda divisão do futebol brasileiro. Além da qualidade técnica de seus treinamentos, o profissional é reconhecido por sua abordagem e cuidado com a parte psicológica — tanto pelas dezenas de arqueiros com quem trabalhou, quanto pelos demais atletas e funcionários da instituição.

“O processo não altera o propósito. É um lema que tenho comigo na vida, e trago para o campo. Independente das circunstâncias, devemos manter o foco no objetivo. Hoje, o clube atravessa uma temporada especial, vindo de uma semifinal de Paulista e fazendo boa campanha na Série B. Isso com certeza dá uma motivação extra para seguir trabalhando, sempre com muita humildade e foco nas nossas metas”, finalizou o preparador de goleiros, que também é pastor evangélico.

O Novorizontino volta a campo no domingo (11), às 18h30. A equipe vai enfrentar o CRB no Estádio Rei Pelé, em partida da 20ª rodada da Série B.