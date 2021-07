O zagueiro André Baumer, de 24 anos, é o novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense e chega para reforçar a o elenco do técnico Thiago Oliveira na disputa da Copa Paulista 2021. Natural de Joinville SC. André, estava no Retrô e já jogou pelo São Paulo, Curitiba, Joinville, Flamengo e Acadêmico de Viseu (Portugal).

O Votuporanguense estreia na Copa Paulista no dia 14 de setembro, diante do Comercial, às 15h, em Ribeirão Preto. O primeiro jogo do CAV em casa será no dia 21 de setembro, contra o Velo Clube.