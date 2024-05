Sub-17 do Votuporanguense brilha e derrota líder invicto no Campeonato Paulista

Em uma tarde de glória para o futebol de base de Votuporanga, o time Sub-17 do Votuporanguense, carinhosamente conhecido como “Cavinho”, protagonizou uma vitória inesquecível no Campeonato Paulista. Sob o comando do técnico Rilla e seu assistente Pereira, a equipe derrotou o até então invicto líder Mirassol, com um placar de 2 a 0.

O confronto, correspondente à sétima rodada da competição, foi disputado na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Demonstrando uma combinação de habilidade e determinação, os jogadores do “Cavinho” impuseram seu ritmo desde o início, conquistando uma bela vitória.

Após o apito final, a equipe comemorou o resultado com uma foto memorável, capturando o momento de alegria e união entre os atletas.

Créditos da matéria: Votunews