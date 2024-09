Capivariano e Votuporanguense se enfrentam nas quartas da Copa Paulista com arbitragem feminina em destaque

O confronto entre Capivariano e Clube Atlético Votuporanguense (CAV) pelas quartas de final da Copa Paulista, neste sábado (7), às 17h, na Arena Capivari, contará com uma presença feminina marcante na arbitragem. A Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou mulheres para 9 das 12 funções de comando da partida, destacando a crescente representatividade feminina no futebol masculino. O jogo será transmitido pelo Canal Futebol Paulista e pelas plataformas Record/R7/Playplus.

A arbitragem principal ficará a cargo de Marianna Nanni Batalha, auxiliada por Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Juliana Vicentin Esteves. Fernanda dos Santos Ignácio de Souza atuará como quarta árbitra, enquanto Marcela de Almeida Silva será a quinta árbitra. Luiz Vanderlei Martinucho será o analista de campo.

A novidade desta fase da competição é a utilização do VAR (árbitro assistente de vídeo), que também terá participação feminina. Adeli Mara Monteiro será a responsável pelo comando do VAR, com assistência de Veridiana Contiliani Bisco e Daiane Muniz dos Santos, e Eveliny Pereira de Almeida Silva completando o time como assistente do VAR.

Além disso, a FPF designou Paulo Ricardo Alves de Oliveira como Quality Manager e Kleber José de Melo como analista de vídeo, completando a equipe de arbitragem.

Preparação do CAV

O Clube Atlético Votuporanguense encerra sua preparação na manhã desta sexta-feira (6) antes de seguir viagem para Capivari. A equipe comandada por Rogério Corrêa deve contar com força máxima para o duelo, embora a lista oficial de jogadores relacionados ainda não tenha sido divulgada pelo Pantera Alvinegra.

Com a arbitragem feminina em destaque e a expectativa de um grande jogo, o duelo entre Capivariano e Votuporanguense promete fortes emoções na Copa Paulista.